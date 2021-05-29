القصيم: ضبط مواطنين لم يمتثلا لتعليمات رجل أمن وهربا ونشرا مقطع فيديو للواقعة

بلادي – الرياض:
ألقت الجهات الأمنية المختصة بشرطة منطقة القصيم القبض على مواطنَين في العقد الثاني من العمر لم يمتثلا لطلب رجل الأمن باستيقافه لهما، وهربا من الموقع.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم بدر السحيباني أن المتهمين قاما بتصوير ما حدث، ونشراه في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث جرى إيقافهما واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وأُحيلا للنيابة العامة.
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