المملكة ترسل 60 طناً من الغاز المسال للهند لمجابهة كورونا.. ووزير النفط يصف المبادرة باللفتة الكريمة

بلادي – الرياض:

وصف وزير النفط الهندي درامندرا برادان، اليوم (السبت) مبادرة المملكة بدعم بلاده بالغاز المسال لمجابهة فيروس كورونا “كوفيد 19” باللفتة الكريمة.

وكشف برادان في تغريدات عبر حسابه على “تويتر” أن وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان أكد له إرسال المملكة 3 حاويات تحوي 60 طنا من الأوكسجين المسال وستصل إلى مومباي في 6 يونيو المقبل، إلى جانب توفير 100 حاوية في الأشهر المقبلة.

وأضاف: “هذه اللفتة الكريمة تعكس مدى العلاقة الوثيقة بين قيادتي المملكة والهند ومظهر من مظاهر الصداقة العميقة بين البلدين”.