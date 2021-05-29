بلادي – الرياض:
نفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأنباء التي تدوولت في وسائل التواصل الاجتماعي عن التحقيق مع أحد الأشخاص في قضية توريد لقاحات فيروس كورونا.
وقالت الهيئة إنه لا صحة لذلك، وجميع ما يصدر من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يُنشر عبر قنواتها الرسمية، داعية الجميع لتحري الدقة، وعدم الانسياق خلف الشائعات، ومن يساهم في نشرها يعرِّض نفسه للمحاسبة.
وكانت أنباء جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن هناك توجيهات عليا بالتحقيق في قضية فساد متعلقة بلقاح فيروس كورونا، وهو ما نفته الهيئة جملة وتفصيلا
“الرقابة ومكافحة الفساد” ترد على ما أشيع حول التحقيق في قضية فساد متعلقة بتوريد لقاحات كورونا
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