القبض على مواطنين قاما بالاعتداء على شخص أمام أحد المحلات التجارية بالحدود الشمالية

بلادي – الرياض:
ألقت شرطة منطقة الحدود الشمالية القبض على شخصين ترجّلا من مركبتهما وقاما بالاعتداء على آخر أمام أحد المحال التجارية.
وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس أن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هويتهما، والقبض عليهما، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر.
وأضاف الخميس أنه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة
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