“الزكاة والضريبة والجمارك” توضح متطلبات الوفاء بالمرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية

بلادي – الرياض:

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم السبت، الأمور التي يجب القيام بها للالتزام بضوابط ومتطلبات لائحة الفوترة الإلكترونية.

وأكدت أن كل ما يجب القيام به للوفاء بمتطلبات المرحلة الأولى، والتي تبدأ في 4 ديسمبر المقبل، هو التأكد من تجهيز المنشأة بنظام متوافق مع متطلبات الفوترة الإلكترونية، وذلك من خلال التواصل مع مزودي أنظمتها أو الفريق التقني الخاص بالمنشأة، بالإضافة إلى إصدار الفواتير وحفظها إلكترونيًا وعدم إصدار فواتير مكتوبة.

وأكدت ضرورة التأكد من وجود جميع عناصر الفاتورة الضريبية، كما شددت على ضرورة التأكد من جاهزية الموظفين في التعامل مع النظام الإلكتروني للفوترة.