وكيل الصحة يحذر من مروجي الإشاعات ويوضح الفرق بين أعراض اللقاح وأعراض تتزامن معه

بلادي – الرياض:

حذر وكيل وزارة الصحة للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري من مروجي الإشاعات عن لقاح كورونا، موضحا الفرق بين أعراض اللقاح وأعراض أخرى قد تحدث عقب تلقيه.

وأوضح أن مروجي الإشاعات يستغلون عواطف الناس وآلامهم، وأنه ليس كل ما يحدث بعد تلقي اللقاح من حالات، له علاقة باللقاح.

وأضاف أنه من المهم جداً التفريق بين الأعراض الجانبية الحقيقية وبين أعراض تتصادف مع أخذ اللقاح ولا علاقة لها به وكانت ستحدث على أي حال.

وأكد أنه مع إعطاء اللقاح لملايين الأشخاص، فلا شك أن ذلك سيتزامن مع أمراض موجودة أصلاً لدى متلقي اللقاح، وشاء الله أن تحدث أعراضها بعد اللقاح.