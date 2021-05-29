بلادي – الرياض:
تحدث أمين عام اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي المهندس سعد الشعيل عن تطبيق المرحلة الثالثة من الكود في المملكة والذي سيبدأ في تاريخ 1-7-2021، موضحا ما إذا كانت تكلفة المباني ستزيد بعد التطبيق أم لا.
وأوضح خلال حديثه لبرنامج ياهلا على روتانا خليجية أنه للحديث عن تكلفة المباني فلابد من النظر إلى الأثر الاقتصادي، وأن الكود يحدد كميات المواد المستخدمة كنسبة الحديد مع الخرسانة، وقد يكون ما يستخدم الآن أكثر من الحاجة.
وأشار إلى أنه يلاحظ استخدام حديد أكثر من اللازم في المباني في المملكة وفي الأماكن غير المناسبة، ما يكلف المواطن نفقات أكثر من المطلوب، إضافة إلى الأثر السلبي الواقع على المبنى، إلا أن الكود سوف يضبط ذلك.
وأضاف أنه ابتداء من تاريخ 1 يوليو 2021 فإن المباني السكنية المكونة من 3 أدوار وأقل لابد أن يكون لها بوليصة تأمين، مثل تأمين السيارات، وعلى المالك التوجه لشركة التأمين لإصداره.
ولفت إلى أنه اعتبارا من ذلك التاريخ سيكون على الراغب في إصدار رخصة بناء من منصة بلدي 4 أشياء؛ تعيين مكتب مصمم، وتعيين مكتب مشرف على التنفيذ، والتأمين الإلزامي للمباني 3 أدوار وأقل، وأخيرا اختيار المقاول من هيئة المقاولين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمين عام لجنة كود البناء: الكود سيحُد من الاستخدام الزائد للمواد.. وهذه المباني يجب التأمين عليها مثل السيارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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