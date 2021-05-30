“الأرصاد”: عوامل خارجية محيطة تؤثر على درجة الشعور بالحرارة.. وهذه أبرزها

بلادي – الرياض:
أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن هناك فرقاً بين درجة الحرارة الفعلية وبين ما يشعر به جسم الإنسان، مبيناً أبرز العوامل التي تؤثر على درجة الشعور بالحرارة.
وقال المتحدث الرسمي للمركز، إن درجة الشعور بالحرارة ليس لها علاقة بدرجة الحرارة الفعلية، حيث يؤثر على جسم الإنسان عدة مؤثرات خارجية، والتي تساهم في اختلاف الشعور بدرجة الحرارة الفعلية.
وأبان أن العوامل الخارجية المحيطة التي تؤثر على درجة الشعور بالحرارة أبرزها هي: الرطوبة، والملابس، والألوان الداكنة، والأمراض المزمنة، والسمنة.
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