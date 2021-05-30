مزارع في الأحساء ينجح في زراعة الذرة الملونة

بلادي – الرياض:
روى المواطن المزارع جعفر السالم، قصة تميزه في زراعة الذرة الملونة في الأحساء شرق المملكة التي أصبحت تتم زراعتها بألوان تسر الناظرين.
وقال السالم، إنه بدأ قبل 5 سنوات في زراعة الذرة الملونة، حيث بدأ بلونين السكري والبرتقالي، وبعد أن اعتمدها، قرر التوسع في الألوان بعد القيام بعملية تهجين لها، حيث أصبح ينتج الألوان الرماني والأسود، والأحمر، والكوكتيل، والعنابي.
وقال إن التهجين أمر طبيعي، حيث يتمكن كل ثلاثة إلى أربعة أعوام من إنتاج صنف جديد، وتعهد بأكثر من صنف خلال الأعوام المقبلة.
وحول فكرة زراعة الذرة الملونة، أكد السالم أن الفكرة أتت إليه بعد نجاحه كأول مزارع في المملكة في إنتاج البطيخ الملون، وقرر العمل على أصناف ومنتجات أخرى حتى توصل إلى الذرة التي تتم زراعتها في بعض مناطق المملكة في شهر يناير، وفي الأحساء في شهر سبتمبر.
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