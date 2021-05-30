وكيل “الصحة”: 40 من كل 100 إنسان بالمملكة حصلوا على لقاح “كورونا”

بلادي – الرياض:
كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري عن نسبة الحاصلين على لقاحات فيروس “كورونا” المستجد بالمملكة حتى اليوم (الأحد).
وأوضح عسيري أن 40 من كل 100 إنسان في المملكة، حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من لقاحات فيروس “كورونا المستجد”.
وكانت بيانات وزارة الصحة حتى أمس (السبت)، أظهرت وصول الجرعات المُعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد 19″، إلى 13,8 مليون جرعة، وذلك وفق آخر إحصائية مسجلة.
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