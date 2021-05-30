متحدث “الصحة”: لقاحات كورونا تحمي من الوفاة بسبب الإصابة بنسبة 100% .. ولا حاجة لفحوصات إثبات التعافي

بلادي – الرياض:

استعرض المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، مستجدات المؤشرات الوبائية لفيروس كورونا المستجد في المملكة خلال الفترة الحالية.

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات جائحة كورونا، أن الوزارة تواصل مراقبة منحنى الإصابات بفيروس كورونا المستجد، معربًا عن آماله في أن تسير الأمور بالاتجاهات الإيجابية من خلال أخذ اللقاح والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

ودعا إلى عدم الالتفات إلى الإشاعات التي تتناول لقاحات كورونا، حيث أكد أنها فعّالة في الوقاية من العدوى، كما أنها تحمي متلقيها بنسبة تصل إلى 100% من الوفاة بعد تحقق المناعة العالية، مؤكدًا أن الترويج للإشاعات عن اللقاحات قد يحول دون الوصول للمناعة المجتمعية.

وتناول المتحدث باسم وزارة الصحة عددًا من النقاط المهمة حول اللقاحات والفحوصات الخاصة بكورونا، حيث أكد أن المناعة المكتسبة بعد الإصابة بفيروس كورونا بحاجة إلى تنشيط بعد 6 أشهر من التعافي، كما شدد على أنه لا حاجة لإجراء فحص لإثبات التعافي من كورونا، والاكتفاء بمرور 10 أيام من الإصابة.