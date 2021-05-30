“الداخلية”: 28 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال أسبوع .. والرياض الأعلى تسجيلاً

بلادي – الرياض:
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم (الأحد)، أن إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد – 19″، بلغت 28.8 ألف مخالفة، وذلك خلال الفترة من 11 / 10 / 1442هـ حتى 17 / 10 / 1442هـ.
وجاءت الرياض كأعلى منطقة تسجيلا للمخالفات بـ 9.8 ألف، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 5.9 ألف، ثم المنطقة الشرقية بـ 3.3 ألف، ومنطقة القصيم بـ 2.3 ألف، ومنطقة المدينة المنورة بـ 1.7 ألف.
كما سجلت منطقة الجوف 1.5 ألف، ومنطقة الحدود الشمالية 753، ومنطقة حائل 697، ومنطقة تبوك 689، ومنطقة جازان 659، ومنطقة الباحة 530، ومنطقة عسير 505، ومنطقة نجران 302.
وأكدت على المواطنين والمقيمين ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.
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