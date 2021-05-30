مصادر: الجهات المختصة تعمل على ضبط المشاركين والناشرين للمقاطع الخادشة لمشاهير مواقع التواصل

بلادي – الرياض:
تعمل الجهات المختصة على ضبط المشاركين في مقاطع مصورة خادشة تُدوولت على مواقع التواصل المختلفة لحفل شارك فيه عدد من مشاهير مواقع التواصل.
وأكدت مصادر خاصة بـ”الإخبارية” أن الجهات تعمل على ضبط المشاركين والناشرين لهذه المقاطع عبر حسابات هؤلاء المشاهير.
وكانت المقاطع قد تضمنت ظهور بعض الراقصات، الأمر الذي أثار غضبًا كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى أن هذا التجمع تجاوز الأعداد المقررة من وزارة الداخلية، كما لم يلتزم الحاضرون بالإجراءات الاحترازية.
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