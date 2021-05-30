مع قرب تطبيق شرط التحصين الإلزامي عند دخول المنشآت .. كيف تثبت الحالات المستثناة من اللقاح ذلك؟ “الصحة” ترد

بلادي – الرياض:
ردّ المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، على سؤال حول الإجراءات التي يجب على الحالات المرضية المستثناة من لقاح كورونا اتخاذها مع قرب تطبيق شرط التحصين الإلزامي عند دخول المنشآت الحكومية والخاصة والتجارية.
وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بجائحة كورونا، أن اللقاح آمن ومناسب لجميع أفراد المجتمع من الفئات المستهدفة، مشيرًا إلى أن الاستثناءات الطبية المتعلقة بظهور حساسية شديدة بعد الجرعة الأولى أو مثبتة بتقارير طبية تؤكد وجود حساسية من مكونات اللقاح، تبدو محدودة للغاية.
وأضاف أن الجهات المختصة تقوم بالتحديثات اللازمة ومتابعة هذه الحالات، بما يسهم في جعل التطبيقات المعنية بإثبات حالة التحصين قادرة على إظهار الحالات المستثناة من الحصول على اللقاح.
وأشار إلى أن الفئات العمرية المستثناة من الحصول على اللقاح سيتم وضعها في الاعتبار، مؤكدًا أن ذلك سيكون بشكل مؤقت، كونه يخضع بشكل مستمر للفحص ومرتبطا بمستجدات الأبحاث والدراسات العلمية الدولية.
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