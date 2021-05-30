جامعة الملك سعود تعلن وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين.. والتقديم غداً الإثنين

بلادي – الرياض:

أعلنت جامعة الملك سعود، توافر عدد من الوظائف الأكاديمية “للرجال والنساء” برتبة “معيد”، بعدة كليات بالجامعة في الدرعية وفرع المزاحمية.

وأوضحت الجامعة أن التقديم على الوظائف المذكورة يبدأ غداً (الإثنين) الموافق 31 / 5 / 2012م، وحتى نهاية دوام يوم الخميس المقبل الموافق 3 / 6 / 2021م .

وأهابت بجميع الراغبين والراغبات في التقديم على الوظائف للاطلاع على المؤهلات والشروط المطلوبة من خلال الموقع الإلكتروني لعمادة الموارد البشرية بالجامعة.