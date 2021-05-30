ولاء الإنترنت …الكاتبة الصحفية/ أسيل شرف

من بين سلبيات كثيرة قد تُحاط بها وسائل التواصل الإجتماعي و الإنترنت سأركز اليوم على إيجابيات صنعت فرقاً هائلاً في حياة الناس حيث جُبل الكثير منا أن يبحث عن معلومات يُريد معرفتها أو تفاصيل تُثير فضوله على الإنترنت أو وسائل التواصل يعود ذلك لعدة أسباب منها

أولاً معلومات هائلة و مراجع موثوقة

فلا يُخفي المعلومات الصحيحه أو يُضللها خوفاً من الانفتاح الفكري أو تلك الكلمات التي يذكرها البعض حول آرائهم في تربية أبنائهم فًتترك المعلومات أمام الجميع و يكّون كل إنسان رأيه بنفسه و هذا سلاح ذو حدين

ثانياً لا يستصغر أو يهمش العقول الناشئة كما يواجهه البعض في حياتهم من المجتمع فلا نُوجد وقت لهم لمناقشة أفكارهم و إهتماماتهم مما يجعلهم يلجأون إلى منصات التواصل للبحث عن جماعات او أشخاص يشاركونهم اهتماماتهم بذلك تتكون الصداقات و يتعارفون فيما بينهم لصنع علاقات مستقبلاً و صدقات متينة

ثالثاً الدعم و التشجيع و هذا نراه بطريقة سائده على وسائل التواصل من الدعم لأصحاب المشاريع و التأييد للأسر المنتجة و المتحدثين و منها أمثلة كثيرة

رابعاً التعلم السريع باستخدام وسائل جديدة أكثر رغبة و متعة من منصات رقمية و مشاريع تطوير و فيديوهات تعليمية و تجارب سابقه و أشخاص مختصون حاضرون للنصيحه و الاستشارة فيصبح التعلم مقرون بالمتعة و هذا أفضل ما يمكن تقديمه للإنسان

خامساً تطوير المواهب من رياضات جسدية أو عقلية و متابعة كل ما يشعل شغف الموهبه في جميع المجالات

سادساً الراحة في العمل فأصبح كل شيء يمكن إتمامه عن بعد

من دفع الفواتير ، وإدارة الحساب المصرفيّ والتسوق و طلب الطعام و التعلم و الدراسة أثناء وجوده في المنزل

سابعاً مقرب جداً من أصحاب العمل الذين يقدمون خدمات أو منتجات حيث أنه يجمعهم بجمهورهم المحتمل و عملائهم بطريقة مختلفة و يمكنهم من كسب المال

شيئاً فشيئاً تتكون الثقة و بذلك يصبح الإنترنت مصدر المعلومة الأول