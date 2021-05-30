ليت أني …  بقلم / فؤاد الجهني

كان بداخلي كان يعشقني وأنا كنت له كاره … !!! كان يسعدني ببقائه بجواري في كل لحظاتي … وأنا أنهره … أبكيه وأمزقه حتى جعلته أشلاء … !!!… كان يطعمني كان يرويني وكان كل شيء بل كان كل أشيائي …!!!…؟؟؟ … … … اليوم أبكيه فقداً وحيرة افتش عنه فيني فلم أجده …!!!… كان هنا معي لكني استعجلت رحيله … فرحل … فأصبحت شابً ومن بعد ذلك رجل …!!!… … … … أيا أيها الطفل الذي كان بالأمس معي … هل لك أن تعود …!!!…؟؟؟… ليت أني لم أفعل …!!! ليت أني ابقيتك معي … ليت أني اعود ذاك الطفل … صدقني بعدها … لن أفعل ولن ترحل …!!!…؟؟؟…

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