“الشؤون الإسلامية” تعيد افتتاح 6 مساجد بعد تعقيمها في منطقتين

بلادي – الرياض:

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم (الأحد)، افتتاح 6 مساجد في منطقتين، وذلك بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها، بعد ثبوت إصابة 6 حالات بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وأوضحت أن مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 113 يومًا وصل إلى 1.4 ألف مسجد.

وكانت الوزارة أعادت، أمس السبت، افتتاح 17 مسجدًا في 5 مناطق بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها، بعد ثبوت إصابة 17 حالة إصابة بفيروس كورونا بين المصلين.