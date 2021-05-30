الأسعار تبدأ من 1500 ريال .. بدء بيع تذاكر حفل الفنان محمد عبده

بلادي – الرياض:

كشف الهيئة العامة للترفيه عن أسعار بيع تذاكر حفل الفنان محمد عبده بالرياض والشروط اللازمة لحضور الحفل المقرر إقامته يوم الجمعة الموافق 4 يونيو.

وأوضحت أن سعر التذكرة في الحفل، الذي ترعاه الهيئة العامة للترفيه، يبدأ من 1500 ريال للشخص الواحد، شاملة وجبة عشاء، كما توجد طاولات متعددة الأشخاص.

يُذكر أن البروتوكولات التي أعلنت عنها الهيئة العامة للترفيه تقصر الدخول إلى الفعاليات على المحصنين، وفقاً للحالة في تطبيق “توكلنا”.

كما حددت نسبة 40% للحضور في الفعاليات الترفيهية المقامة في الأماكن المفتوحة، مع التأكيد على الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي وارتداء الكمامات وتوفير المعقمات في مختلف مواقع الفعالية.