حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ في المملكة

بلادي – الرياض:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الاثنين، أن تكون السماء غائمة جزئياً والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على عدد مناطق المملكة.

وأوضح المركز أن الحالة تشمل أجزاء من مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وتمتد إلى أجزاء من وسط المملكة.

كما يتأثر جنوب منطقة الرياض برياح نشطة تتسبب في إثارة الأتربة والغبار، وتسجل أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة في حفر الباطن والمدينة المنورة؛ 46 درجة مئوية، فيما تسجل السودة 12 درجة.