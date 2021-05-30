هل لقاح كورونا يسبب الالتهاب في عضلة القلب؟ .. وكيل الصحة يجيب

بلادي – الرياض:
أكد وكيل الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبد الله عسيري، أن التهاب عضلة القلب تظهر علاماته بالرنين المغناطيسي عند ٦٠٪ من المصابين بفيروس كورونا الشديد.
وأوضح عسيري، اليوم (الأحد)، أن الفيروس يسبب التهاب عضلة القلب، وليس اللقاح المضاد لكورونا.
وأضاف أنه بعد تلقيح ١٥٥ مليون شخص بلقاح “فايزر” رُصدت ٨٩ حالة التهاب بعضلة القلب فقط.
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