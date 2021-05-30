بلادي – الرياض: أتاحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الأحد، الاستعلام عن نتائج اختبارات الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية. وأوضحت أن الاستعلام يتم من خلال الرابط، أو من خلال تطبيق “توكلنا”. وأضافت أنه يمكن أيضًا إصدار الرخصة عبر نظام الرخص المهنية عبر الرابط التالي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “تقويم التعليم” تتيح الاستعلام عن نتائج اختبارات الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية عبر “توكلنا” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.