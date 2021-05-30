مدير “الصحة الخليجي” يوضح آلية عمل التطبيقات المرتبطة بكورونا في دول المجلس

بلادي – الرياض:

كشف مدير مجلس الصحة بمجلس التعاون الخليجي، سليمان الدخيل، آلية عمل التطبيقات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد بين دول المجلس.

وأوضح، خلال حديثه لبرنامج “عين الخامسة” على قناة الإخبارية، أنه يجرى العمل مع الجهات المختصة في دول المجلس على ربط التطبيقات الخاصة بإظهار حالة المستخدم أو التحصين، خاصة أن في كل بلد حاليًا تطبيقات إلكترونية في هذا الصدد، مثل “توكلنا” و”الحصن” و”كن واعيًا” وغيرها.

وأبان أن المسافر لن يعتمد على تطبيقات بلاده، كما لن يكون هناك تطبيق واحد جامع لهذه المنصات، موضحًا أنه سيتم تفعيل إمكانية تبادل المعلومات الخاصة بالتحصين بين الدول الخليجية، بحيث يمكن للشخص السفر إلى دولة أخرى بالمجلس بعد إرسال بيانات التحصين الخاصة به إليها.

وكان وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي قد اعتمدوا، أمس السبت، الدليل الاسترشادي للقاحات كورونا والتطبيقات الرسمية المرتبطة بالجائحة للتنقل بين دول المجلس.