الرؤية حقائق ونجاحات رفعت سقف التطلعات

” قراءة من منظور المنشئات الصغيرة والمتوسطة”

تحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ اصبحت اليوم واقعاً ملموسًا رفع لدى أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة سقف الطموحات والتطلعات أكثر وأكثر.

فما سمعناه في اللقاء الأخير من مهندس الرؤية ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله من أرقام ومؤشرات كان كفيلاً لإثبات أننا في المسار الصحيح رغم العقبات لتحقيق أهداف الرؤية.

ولكن يبدو أن هناك نجاحأ استراتيجيا خلف هذه الأرقام والحقائق والانجازات وقد لمسناه واقعا عمليًا نحن في القطاع الخاص وهو اعادة هندسة انظمة السياسات والاجراءات والتشريعات لزيادة التنسيق وتفادي التقاطعات والفجوات بين الجهات الحكومية وكأنها منظومة واحدة منسجمة ومتكاملة فيما بينها في جميع هذه الأنظمة.

إنه باختصار الممكن الرئيس والذي يحلو لنا تسميته ب “إعادة الهندسة”.

إن أغلب المبادرات لتحسين منظومة العمل الحكومي في جميع دول العالم تصطدم دائما في صعوبة اعادة هندسة السياسات والإجراءات والتشريعات وتمكينها من أن تعمل بانسجام وتنسيق متكامل.

التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية لدينا اليوم هي من أكبر الممكنات لسهولة ممارسة الأعمال وهي ثمرة من ثمرات التفكير الاستراتيجي وبعد النظر لمهندس هذه الرؤية لـ ” إعادة الهندسة”.

لمسنا نحن في القطاع الخاص وتحديدا المنشئات الصغيرة والمتوسطة ثمرة هذه الاستراتيجية ونجاحها في سهولة ممارسة الأعمال وانتهاء البيروقراطية القديمة.

هذه بعض الأرقام والحقائق في سهولة ممارسة الأعمال تحققت عملياً خلال الخمس سنوات الأولى من الرؤية من منظورنا في القطاع الخاص كشاهد على الأثر الكبير الإيجابي لمخرجات هذه الرؤية:

1. استخراج السجل التجاري لا يتجاوز 15 دقيقة.

2. تعديل عقد التأسيس وقرارات الشركاء بعد موافقة المدقق لا يتجاوز 15 دقيقة. وقد عملته بنفسي ولم يتجاوز ال 15 دقيقة حتى مع المدقق لدرجة أنني ذهلت كثيراً من هذه السرعة.

3. نقل العامل عن طريق منصة قوى من حين إرسال الطلب وإنشاء عقد العمل ومن ثم موافقة العامل ودفع الرسوم وإصدار الإقامة لا يتجاوز 30 دقيقة.

4. إصدار التأشيرات مباشرة من منصة قوى لا يتجاوز 10 دقائق. لا زلنا نتذكر صعوبة استخراج التأشيرات والتي أصبحت اليوم تاريخا نتحدث عنه بعد نجاح هذه الرؤية.

5. إنشاء بنك لدعم المنشئات الصغيرة والمتوسطة واستثناءها من الضمانات البنكية في المناقصات الحكومية.

6. المواصفات والمقاييس التي أطلقتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس في كفاءة الطاقة والتحديث المستمر والربط الإلكتروني والمواءمة مع أنظمة الجمارك.

7. برامج دعم الرواتب من صندوق هدف للموظفين السعوديين والسعوديات إلى 50%.

8. وفي نطاق العمل المشترك مع الشركات الأجنبية واستقطابها للعمل في السوق السعودي كانت الرؤية عامل قوي ومحفز لنجاح جميع المحادثات والمناقشات التجارية مع ملاك هذه الشركات.

9. منصة اعتماد والتي وفرت الكثير من العناء والجهد والوقت وخلقت شفافية كاملة من حين طرح المنافسة إلى حين إنهاءها ودفع المستحقات.

10. التقنيات المالية والحلول المتطورة في تمويل الفواتير ورأس المال والتي وفرت النقد وقت الاحتياج للمنشئات.

11. الشفافية في التعامل والوضوح وطرح الفرص أمام الجميع كانت ثمرة من ثمرات الجهود المباركة في القضاء على الفساد.

12. سوق نمو من أعظم انجازات الرؤية فأصبحنا اليوم نعمل من أجل أن ندرج في هذا السوق ونحقق النمو والتوسع والاستمرارية.

ومع كل هذه النجاحات التي تحققت على مدار الخمس سنوات الماضية فإن مهندس الرؤية وفقه الله بهذا النجاح جعلنا نرفع سقف التحديات والطموحات والتطلعات أكبر وأكبر لأن تحقيقها لم يعد من الصعوبة بمكان مع قائد الرؤية الملهم الذي يؤمن بأن الفرص إن وجدت يجب العمل عليها فوراً ولن تكون من الصعوبة بمكان مع شعب يعشق التحدي والتغيير ويؤمن بقائد الرؤية.

إن سرعة التغيير والنجاحات التي خرجت من رحم الرؤية لمسنا فيها ان الجهات الحكومية جميعها اصبحت أكثر تطوراً وسرعة وتقدما بعكس بعض الشركات في القطاع الخاص والتي مازال بعضها يحتاج إلى أن يسابق الزمن بسرعة أعلى في التطوير والتحول الرقمي.

إن خلق رؤية طموحة لتطوير مؤسسات وشركات القطاع الخاص سواء المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة أو غيره عن طريق التطوير من الداخل لهذه الشركات وتطبيق مبدأ إعادة الهندسة عليها وتحسين الكفاءات والقدرات القيادية واعتماد خطط التحول الرقمي فيها هو الطموح والتحدي القادم الذي لن يكون أصعب مما تم تحقيقه في القطاع الحكومي .

ذكر الأمير في لقاءه الأخير أن بعض القيادات في الوزارات في بداية الرؤية لا يصلح أن يدير شركة من أصغر شركات صندوق الاستثمارات العامة وهو نفس التحدي الذي نشاهده اليوم في بعض القطاعات الخاصة وتحديداً الشركات الكبيرة والمتوسطة والتي تحتاج إلى رؤية تبدأ في اختيار القيادات المناسبة والكفاءات التي تستطيع محاكاة متطلبات الرؤية وبنفس السرعة.

الطموح والتحدي الأكبر أيضا هو تطوير الكفاءات القيادية والذي سيكون هو الممكن الأقوى لتحقيق الرؤية.. إن مبادرة مسك الأخيرة لتطوير القيادات من أبناء هذا البلد هي من أجمل المبادرات التي يشكرون عليها والتي ستساعد في استقطاب القيادات الناجحة في القطاع الخاص للمساهمة في مبادرة خصخصة القطاعات الحكومية المستهدفة في الرؤية.

إن الطموح الاخر لهذا البلد العظيم والذي أصبح يسابق الزمن للعالمية أن يكون لدينا رؤية تمكننا من استقطاب الكفاءات العالمية للعمل معنا والبقاء في هذا البلد والعيش فيه بأمان واستقرار, فقد لمسنا رغبة كبيرة من الخبراء والمهندسين والمبتكرين العالميين للعمل معنا بسبب الشغف الكبير الذي خلقته الرؤية لدى هؤلاء.

إن أعظم التحديات أن تبقى هذه الرؤية ورشة عمل مستمرة وشعلة وهاجة يتم تحديثها ومراجعتها دورياً وخلق تحديات جديدة وبناء جسور للتواصل مع القطاع الخاص حتى يكون فاعلاً ولاعباً رئيسياً في تمكين النجاح وخلق الفرص الجديدة.

وفي الختام لم تعد تحقيق أهداف الرؤية في ٢٠٣٠ هو التحدي الأكبر فطموحنا عنان السماء ونتطلع لتكاتف القطاعين العام والخاص لتحقيق ما هو أبعد من ذلك قبل ٢٠٣٠ بإذن الله تعالى.

أسال الله أن يحفظ بلدنا كيانا عظيماً شامخاً وأن يحفظ قائدنا الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده قائد ومهندس الرؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

الأستاذ / محمد بن هزاع المطيري

المدير التنفيذي / شركة وتد الطاقة والاتصالات المحدودة

عضو مجلس إدارة / شركة أبناء محمد حسن الناقول (مساهمة عامة)