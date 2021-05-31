الحصيني: أجواء حارة متوقعة بمعظم المناطق مع احتمالية هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المملكة

بلادي – الرياض :

قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إنه يتوقع اليوم (الإثنين) أن تكون الأجواء حارة إلى حارة جداً بمعظم المناطق، مبيناً أن أجزاءً من المملكة ستشهد رياحاً قوية فيما ستشهد أخرى أمطاراً متفاوتة.

واضاف الحصيني أن أجزاءً من المنطقة الشرقية ومنطقة نجران وجنوب منطقة الرياض وسواحل منطقة مكة المكرمة، يتوقع أن تشهد رياحاً من متوسطة إلى شبه قوية.

وأوضح أن التوقعات تشير كذلك إلى وجود فرصة لهطول أمطار متفاوتة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وجنوب منطقة حائل ومرتفعات العاصمة المقدسة.