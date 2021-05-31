“ريف” يُحذر من الحسابات المشبوهة التي تدعي تقديم خدمات التسجيل في البرنامج

بلادي – الرياض :

حذّر برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف” من حسابات مشبوهة تدعي تقديم خدمات التسجيل في البرنامج.

وأكد البرنامج أن هذه الحسابات تنطوي على اطلاع على معلومات خصوصية، وأخذ مبالغ مادية مقابل خدمات مجانية.

وأضاف أنه على استعداد لتقديم خدمات الشرح والمساعدة على التسجيل خلال أوقات العمل عبر الاتصال على الرقم 19930.