“الحبوب” تنتهي من ترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد هذا العام

بلادي – الرياض :

أنهت المؤسسة العامة للحبوب، إجراءات ترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد لهذا العام 2021م بكمية 562 ألف طن، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، والبحر الأسود، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية، والشمالية.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد الفارس، اليوم (الإثنين)، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تلبية احتياجات شركات المطاحن من القمح والحفاظ على المخزون الاستراتيجي عند المستويات الآمنة.

وأبان أن وصول الدفعة الثالثة المتعاقد عليها هذا العام سيكون خلال الفترة (أغسطس – سبتمبر2021م)، بواقع 9 بواخر، 4 منها لميناء جدة الإسلامي بكمية 245 ألف طن، وعدد 3 بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية 190 ألف طن ، وعدد 2 باخرة لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 127 ألف طن.

وأفاد أنه تم دعوة 23 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها 15 شركة للمنافسة وتمت الترسية على العروض الأقل سعرا للشحنات المطلوبة.

وبترسية الدفعة الثالثة لهذا العام تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية هذا العام على كمية تقدر بنحو 1.2 مليون طن قمح، فيما تواصل المؤسسة ومن خلال 8 فروع لها استلام كميات القمح المحلي من المزارعين والذي يمتد حتى نهاية أكتوبر المقبل.