“وزارة الهجرة المصرية” توضح طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى المملكة

بلادي – الرياض :

نبهت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، يوم أمس (الأحد)، بإمكانية سفر المصريين إلى المملكة عبر البحرين خلال هذه الفترة.

وأضافت أن السلطات البحرينية أصدرت قرارات جديدة بشأن المرور من خلالها إلى المملكة، ومنها حمل شهادة الكشف عن فيروس كورونا “PCR” عليها QR كود، كذلك قضاء أسبوعين في فنادق تحددها السلطات البحرينية قبل الوصول إلى المنامة.

وتضمنت الشروط أيضا إجراء تحليل pcr عند وصول البحرين وبعد عشرة أيام، مع ضرورة حصول جميع المسافرين على تأشيرة دخول إلكترونية للبحرين، منوهة بأن من يعبر إلى السعودية عن طريق الجسر يجب أن يكون تلقى جرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا مثل “مودرنا أو فايزر أو جونسون أو استرازينيكا”.

وشددت على ضرورة أن تكون شهادة التطعيم مصدقة لكي يتم التصديق عليها من السفارة المصرية في البحرين، كما يجب على القادمين إلى البحرين جوا إجراء حجز مسبق للرحلة إلى أحد مطارات السعودية عقب انتهاء فترة 14 يوما من الوصول.

كما ألزمت البحرين الراغبين في السفر إلى المملكة، بإجراء حجز مسبق أيضا في أحد الفنادق التي خصصتها السلطات السعودية لقضاء مدة الحجر الصحي.