آل الشيخ: مكبرات الصوت في المساجد من الأشياء المستحدثة وتلقينا العديد من المطالبات بإيقافها

بلادي – الرياض :

قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف آل الشيخ، إن مكبرات الصوت في المساجد من الأشياء الحديثة والمستجدة وسبق أن حُرّمت في السابق وأنكرها كثير من الناس في حينه.

وأكد أن المملكة ليس لها مثيل في العالم بالمحافظة على الدين والعقيدة وخدمة الإسلام والمسلمين بكل ما تملكه من إمكانات، مشيرا إلى أنه لا أحد يستطيع المزايدة على ذلك.

وأضاف أن الوزارة لم تمنع واجبا أو مستحبا ولم تفرض محرما أو مكروها، مؤكدا في حديثه لقناة “الإخبارية” أن من لديه رغبة في الصلاة لا ينتظر إلى أن يدخل الإمام ويكبر، بل يفترض به أن يسبق إلى المسجد.

وأشار إلى أن سبب قرار قصر مكبرات الصوت الخارجية على الأذان والإقامة هو كثرة الشكاوى المطالبة بإيقاف نقل غير الأذان والإقامة بسبب وجود عجزة أو أطفال نائمين، مستشهدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا ضرر ولا ضرار”.

وأوضح أن عدداً من العلماء تكلموا بمنع مكبرات الصوت وعلى رأسهم الشيخ محمد بن إبراهيم ، والشيخ محمد بن عثيمين رحمهما الله، وكذلك الشيخ صالح الفوزان، مبينا أن عوام الناس مع استمرار هذه العادة أصبحت لديهم كأنها عبادة، وهي ليست من الشرع في شيء.

وحذر آل الشيخ من الالتفات إلى أعداء المملكة ممن يريد إثارة الرأي العام والتشكيك بقرارات الدولة وتفكيك اللحمة الوطنية.