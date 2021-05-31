“الأرصاد” ينبه من ارتفاع درجات الحرارة إلى 48 مئوية على منطقتين اعتباراً من الغد

بلادي – الرياض :

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الإثنين)، تنبيهاً بشأن ارتفاع درجات الحرارة على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة والشرقية، خلال الأيام المقبلة.

وأوضح المركز أنه اعتباراً من غد الثلاثاء وحتى بداية الأسبوع القادم، ستشهد أجزاء من منطقتي المدينة المنورة والشرقية ارتفاعاً في درجات الحرارة.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى بين (46-48) درجة مئوية.