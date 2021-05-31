منها منع تسجيل براءات اختراع حول التبغ ‏ومشتقاته.. تعرف على تدابير المملكة لحماية حقوق غير المدخنين

بلادي – الرياض :

أكدت هيئة حقوق الإنسان أن المملكة اتخذت العديد من التدابير ‏الصحية ذات الصلة بالتدخين لحماية حقوق غير المدخنين، بما ‏في ذلك منع تسجيل براءات اختراع لها علاقة بزراعة وصناعة ‏وتجارة التبغ ومشتقاته.‏

وأوضحت الهيئة الأماكن التي يحظر فيها التدخين، ومنها ‏الساحات المحيطة بالمساجد والأماكن المجاورة والوزارات ‏والمصالح الحكومية والهيئات العامة، والمؤسسات التعليمية ‏والصحية والاجتماعية والثقافية والخيرية.‏

وشملت كذلك، الشركات والمؤسسات والمصانع والبنوك وما في ‏حكمها، بالإضافة لوسائل النقل العامة، وأماكن تصنيع الطعام ‏والمواد الغذائية، ومواقع إنتاج البترول ومشتقاته ونقله وتوزيعه ‏وبيعه، وأيضًا المستودعات والمصاعد ودورات المياه..‏

وشددت على حظر زراعة وتصنيع التبغ ومشتقاته في المملكة ، ‏مع وضع البيانات الإيضاحية والتحذيرية على العبوات وفي ‏أماكن البيع.‏

وبيّنت الهيئة أن السلطات المعنية حظرت استيراد وبيع ‏ألعاب الأطفال والحلوى المصنعة على هيئة سجائر، وعدم البيع داخل وسائل النقل العامة، أو عن ‏طريق آلات البيع الذاتي، وكذلك ‏لمن تقل اعمارهم عن 18 عامًا.‏