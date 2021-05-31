منها منع تسجيل براءات اختراع حول التبغ ‏ومشتقاته.. تعرف على تدابير المملكة لحماية حقوق غير المدخنين

بلادي – الرياض :
أكدت هيئة حقوق الإنسان أن المملكة اتخذت العديد من التدابير الصحية ذات الصلة بالتدخين لحماية حقوق غير المدخنين، بما في ذلك منع تسجيل براءات اختراع لها علاقة بزراعة وصناعة وتجارة التبغ ومشتقاته.
وأوضحت الهيئة الأماكن التي يحظر فيها التدخين، ومنها الساحات المحيطة بالمساجد والأماكن المجاورة والوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، والمؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية والثقافية والخيرية.
وشملت كذلك، الشركات والمؤسسات والمصانع والبنوك وما في حكمها، بالإضافة لوسائل النقل العامة، وأماكن تصنيع الطعام والمواد الغذائية، ومواقع إنتاج البترول ومشتقاته ونقله وتوزيعه وبيعه، وأيضًا المستودعات والمصاعد ودورات المياه..
وشددت على حظر زراعة وتصنيع التبغ ومشتقاته في المملكة ، مع وضع البيانات الإيضاحية والتحذيرية على العبوات وفي أماكن البيع.
وبيّنت الهيئة أن السلطات المعنية حظرت استيراد وبيع ألعاب الأطفال والحلوى المصنعة على هيئة سجائر، وعدم البيع داخل وسائل النقل العامة، أو عن طريق آلات البيع الذاتي، وكذلك لمن تقل اعمارهم عن 18 عامًا.
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