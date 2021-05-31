علمتني الحياة…بقلم/ سلوى البلادي

علمتني الحياة أن كل شئ ممكن أن تعطي له فرصة

ثانية إلا الثقة، وأن كل شئ ممكن أن تنساه إلا الخيانة،

وأن كل شئ ممكن أن يعوض إلا العمر، وأن كل شئ ممكن أن يموت

إلا السيرة الطيبة، وأن كل شئ ممكن أن تخسره إلا العمل الصالح

علمتني الحياه أن أقوى منتقم هو القدر، وأن الدنيا كأس يدور

وكلنا نشرب من الكأس الذي قدمناه لغيرنا حلوا كان أو مرا

علمتني الحياة أن الكرامة أهم بكثير مِن القلب فلن يفيد أن تسكن بيتاً لم يعد يعرفك أحد فيه

لقد علمتني تجارب الحياة أن الناس تغيظهم المزايا التي تنفرد بها ولا تغيظهم النقائص التي تعيبنا ، وأنهم يكرهون منك ما يصغرهم لا ما يصغرك

علمتني الحياة أن لا أنظر خلفي أبدا ولا أثق في أحد، علمتني أن لا أسقط وأن أبقى شامخة كما كنت دائما

علمتني أن أتقدم إلى الأمام، علمتني أن أسامح من يحكي ورا ظهري كي لا ألتقي به يوم الحساب، علمتني ان القافلة تسير والكلاب تعوي

علمتني الحياة أن أعظم سبب للتوفيق ليس ذكاؤك ولا منصبك ولا دائرة معارفك ولا علاقاتك، بل نيتك الخالصة لوجه الله وحده هي من تفتح لك أبواب الخير والتوفيق من حيث لا تحتسب

‏علمتني ‎اُمِي أنّ الحَياةّ هِيَ شِيئَانْ رَاحَة بَينْ يَديهَا و جَنةّ تَحتَ قَدمِيهَا

الحياة لا تعطي دروساً مجانية لأحد فحين أقول: “علمتني الحياة” تأكدوا أنني دفعت الثمن غالياً

علمتني الحياة أن لا أتوقف كلما تعثرت سأنهض، وإذا بكيت سأضحك، وإن شعرت بالحزن سأفرح، تعلمت أن الحزن يتبعه فرح، والشعور بالكآبة يتبعها راحة، والضيق يتبعها فرج وكل كسر سيجبره الله