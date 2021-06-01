الصاعدي : خطة التدريب الميداني مختلفة تماماً للفصل الصيفي عن باقي الفصول

في حوار مع طلاب الإعلام بجامعة طيبة

دوت الخليج – سعد السراني

ماهي خطة التدريب الميداني التي سوف تطبقها على طلاب الفصل الصيفي ؟

خطة التدريب الميداني مختلفة تماماً للفصل الصيفي عن باقي الفصول نظير الوقت الضيق وكذلك من أجل التسهيل على الطلاب والطالبات الالتفات للمواد الأخرى وكذلك ظروف الأزمة الحالية في ظل تحديات جائحة كورونا، كان لدينا رؤية واضحة بتعزيز استخدام المنصات التفاعلية عن بعد والأكثر رواجاً والأسهل تقنياً لتمكين المستخدمين سواء في برامجنا الإنتاجية أو اللقاءات أو تدريبنا الميداني

والعملية المستقبلية الناجحة تبدأ من الهدف وتوفير الجهد والوقت ، ووضع الوسائل المناسبة لتحقيق المخرجات والتوزان بينها وبين المدخلات وتفعيل جودة مؤشرات الأداء لقياس الخطط المستقبلية من خلال التنوع في مساراتنا الثلاثة في النشر الإلكتروني والتدريب من خلال مركز الإعلام الرقمي , والبرامج الإنتاجية من خلال قناة جيل الأحلام عبر مواقع تواصلنا

وماهي المعايير التي سوف تحددها دوت الخليج على المتدربين؟

دوت الخليج تُقدم جملة من المعايير والدورات التدريبية المكثفة والمختارة بعناية فائقة من المجلس الاستشاري برئاسة رئيس التحرير وعضوية مشرفة التدريب الميداني أ. أوصاف الفارس وعضوية نخبة من الأكاديميين والصحفيين والممارسين بالعمل الصحفي ، وهدفنا من اللقاءات وورش العمل هو المحاكاة الحقيقية من قرب لواقع العمل في الصحافة الميدانية من خلال مشاركتهم في الأعداد الإلكترونية والبرامج الإنتاجية المرئية والصوتية وغيرها

وكم هي مدة التدريب الميداني للطلاب في دوت الخليج؟

مدة التدريب الميداني أسبوعين دراسييّن بواقع 22 ساعة تدريبية يتخللها 4 لقاءات و3 ورش تدريبية وتفعيل للمخرجات بواقع 11 مادة صحفية تحريرية غير المشاركة في إنتاج البرامج الإنتاجية في أعمالنا وفي نهاية التدريب يكون الطالب مُلماً بجزء مُعين من التدريب الميداني تُمكنه من الانخراط في العمل الصحفي المواكب لسوق العمل.. ونسأل الله التوفيق للجميع ونعدكم بالشي المميز والعمل المهني المواكب لهذه المهنة الشاقة مهنة المصاعب والمشاق