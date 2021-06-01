جامعة الملك فهد تعلن بدء القبول المباشر للفائزين في مسابقات الأولمبياد الدولية

بلادي – الرياض: أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، استحداث برنامج القبول المباشر للطلاب والطالبات خريجي المرحلة الثانوية الفائزين في مسابقات الأولمبياد الدولية. وأضافت أن فترة القبول بدأت من اليوم (الثلاثاء)، داعية الفائزين والفائزات في مسابقات الأولمبياد الدولية إلى التسجيل من خلال موقعها الإلكتروني. وقدمت الجامعة الشكر إلى مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” على التعاون المستمر ورعايتها للموهوبين.

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