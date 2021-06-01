“وقاية” توضح آلية التعامل مع الفئات المستثناة القادمين من الدول المستمر تعليق القدوم منها

بلادي – الرياض:

أوضحت هيئة الصحة العامة “وقاية” آلية التعامل مع الفئات المستثناة، القادمين من الدول المستمر تعليق القدوم منها، وذلك في إطار مواجهة انتشار فيروس “كورونا”.

وذكرت “وقاية” الفئات المستثناة والإجراءات التي سيخضعون لها أثناء وقبل دخولهم للمملكة، مبينةً أن المواطنين لا يُطلب منهم فحص PCR قبل القدوم، أما عند الوصول فالمحصنون لا يلزمهم أي إجراء عند القدوم، بينما يلتزم غير المحصنين بالحجر المنزلي لمدة 7 أيام مع إجراء فحص PCR في اليوم السادس.

وبالنسبة للممارسين الصحيين المحصنين، فأشارت إلى أنه يجب عليهم تقديم ما يثبت خلوهم من الإصابة بناءً على تحليل من جهة موثوق بها خارج المملكة على ألا يتجاوز 72 ساعة من موعد السفر، أما غير المحصنين فيلزمهم بالإضافة إلى ذلك الحجر المؤسسي لمدة 7 أيام مع عمل فحصين PCR في اليوم الأول والسابع.

وأشارت إلى أن الدبلوماسيين وعائلاتهم يجب عليهم قبل الوصول تقديم ما يثبت خلوهم من الإصابة بناءً على تحليل من جهة موثوق بها خارج المملكة على ألا يتجاوز 72 ساعة من موعد المغادرة للمملكة، وإذا كانوا غير محصنين فيلزمهم الحجر المنزلي لمدة 7 أيام وإجراء فحص PCR في نهاية مدة الحجر ابتداء من اليوم السادس.