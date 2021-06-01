تنفيذ حكم القتل “حد الغيلة” في مواطن قَتل ابنه نحرًا بالسكين

بلادي – الرياض:
نفذت وزارة الداخلية، بمنطقة جازان، اليوم (الثلاثاء)، حكم القتل “حد الغيلة”، في مواطن قَتل ابنه، نحراً بالسكين.
وقالت الوزارة إن المدعو “محمد بن عبدالله بن حمد سويدي”، أقدم على قَتل ابنه “عبدالله” البالغ من العمر عشر سنوات، وذلك باستدراجه إلى مكان مهجور لا يستطيع معه الغوث ونحره بسكين وطعنه عدة طعنات، ما أدى إلى وفاته.
وأضافت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله حداً لقتله المجني عليه غيلة.
وأشارت إلى أنه تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيُد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ الحكم بحق الجاني اليوم في إصلاحية سجن جازان.
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