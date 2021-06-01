“إم بي سي” تعلن عودة الإعلامي الرياضي وليد الفراج لشاشتها

بلادي – الرياض:

كشفت مجموعة “إم بي سي” عن عودة الإعلامي الرياضي وليد الفراج إلى تقديم البرامج الرياضية عبر إحدى فضائياتها.

وبثت الصفحة الرسمية لقناة “MBC ACTION” على “تويتر”، مقطعا مصورا تعلن فيه عودة الفراج إلى شاشة “إم بي سي” قريبا، دون الإفصاح عن الموعد الرسمي.

وكان الفراج ودع جماهير برنامجه “الدوري مع وليد” المذاع على فضائية “SBC”، معلنا أنه سينتقل لتجربة جدية سيتم الإفصاح عنها خلال أيام أو ساعات.