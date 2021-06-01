بلادي – الرياض: وافقت اللجنة الوطنية للتحول الرقمي على استراتيجية التحول الرقمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الذي يأتي ضمن أهداف الوزارة لتحقيق رؤية المملكة 2030. وتتطلع الوزارة من خلال استراتيجيتها للتحول الرقمي إلى تقديم حلول رقمية مبتكرة وآمنة لمجتمع حيـوي ممكن وبيئة عمل متميزة لسـوق عمل جـاذب. كما تستهدف الوزارة من خطتها للتحول الرقمي تقديم خدمات رقمية ذكيـة وإبداعية لكافة فئات عملائها وشـركائها ومنسوبيها، من خلال التوظيف والتطبيق الفعال للتقنيات الرقمية العالمية الحديثة، واستثمار مواردها وقدراتها البشرية والمالية. يُذكـر أن استراتيجية التحـول الرقمي شـملت ثمان مبادرات رئيسية تساهم فـي تطوير منظومـة التحـول الرقمـي لقطاعات الـوزارة الأربعـة، ممثلة في قطاع العمـل، وقطاع التنميـة، وقطاع الخدمة المدنية، وقطاع الخدمات المشتركة، إضافةً إلى تعزيز قدرات البيانات والتحليل الذكي، ورفع مستوى قدرات الأمن السيبراني والتحويل لبيئة عمل رقمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الموافقة على استراتيجية التحول الرقمي لـوزارة الموارد البشرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.