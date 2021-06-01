“الدفاع” تعلن بدء القبول والتسجيل للكليات العسكرية لحاملي الثانوية العامة

بلادي – الرياض:

أعلنت وزارة الدفاع بدء القبول والتسجيل في الكليات العسكرية لخريجي الثانوية العامة لعام (1442هـ – 1443هـ) تخصص “العلوم الطبيعية”، للالتحاق في الكليات العسكرية.

وذكرت أن التقديم متاح اعتبارًا من اليوم (الثلاثاء)، داعية الراغبين في الالتحاق بهذه الكليات إلى التسجيل في بوابة القبول الموحد والاطلاع على شروط القبول وإرشادات التسجيل في البوابة.

وشددت على الطلبة بضرورة التسجيل بموقع النفاذ الوطني؛ لكي يتمكن الطالب من عملية التسجيل، متمنية للجميع التوفيق.