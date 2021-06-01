وزير البيئة: استعدوا قريبًا لعمالة سعودية 100% في قطاع الصيد

بلادي – الرياض:
تعهد وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن الفضلي، بتوطين قطاع الصيد قريبًا ليصبح جميع العاملين به سعوديين 100%.
وأكد “الفضلي”، خلال زيارته للمنطقة الشرقية أمس (الإثنين)، أن الهدف من التوطين هو تمكين الشباب من العمل وتوفير فرص في كل القطاعات.
من جهته، كشف وكيل وزارة البيئة، أحمد العيادة، عن برنامج سيطلق بعد أسبوعين لمربي الماشية الذين يملكون 300 رأس أو أقل، وعندهم أعمال حرة، فضلا عن إطلاق مشروع بقيمة 50 مليون ريال للرش الجوي على مستوى المملكة.
ونوه، وفقا لـ”اليوم”، بوجود 4 مرافئ مطورة للصيادين في المنطقة الشرقية، كما يتواجد 12 مرفأً غير مطورة مدرجة ببرنامج التحول الوطني لتطويرها، وسيتم طرحها في أقرب فرصة.
ولفت إلى أنهم بصدد نقل أسواق النفع العام إلى وزارة البيئة، وسيكون هناك تحول نوعي للأسواق، مؤكدًا أن العمل جار على أن يكون هناك قسم متخصص للزراعة العضوية في الأسواق المركزية.
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