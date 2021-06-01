ولي العهد يستقبل ولي عهد الكويت لدى وصوله إلى الرياض

بلادي – الرياض: وصل إلى الرياض، اليوم (الثلاثاء)، ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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