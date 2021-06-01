تعيين “آل حماد” متحدثًا رسميًا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

بلادي – الرياض:
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتعيين سعد بن عبدالله آل حماد في منصب المتحدث الرسمي للوزارة.
والتحق آل حماد بالوزارة منذ عام 1440، وهو يحمل درجة البكالوريوس في الإعلام والاتصال التسويقي من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كما حصل على عدد من الدورات المتخصصة في مجال الإعلام والاتصال.
ويمتلك مسيرة مهنية ليست بالقصيرة في التلفزيون والصحافة الورقية، حيث عمل مراسلًا لقناة mbc ومذيعًا بالتلفزيون السعودي ومراسلًا بقناة الإخبارية، كما ساهم في إنشاء وإدارة عدد من البرامج التلفزيونية.
وشغل آل حماد منصب المستشار الإعلامي للعديد من الجهات الحكومية، كما شارك بالعديد من الملتقيات والمؤتمرات العلمية المحلية والدولية.
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