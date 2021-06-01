رئيس “الترفيه” يعلن عن مشروع جديد بالبحر الأحمر لأنشطة الغوص

بلادي – الرياض: أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، اليوم (الثلاثاء)، عن قرب افتتاح مشروع “17sixty” على سواحل البحر الأحمر لأنشطة الغوص والمغامرات. ويهدف المشروع إلى اكتشاف البحر الأحمر، ويتضمن العديد من الأنشطة، منها اكتشاف المناظر الطبيعية تحت الماء، والاستمتاع بجولة في سيارة برمائية تسير على الأرض والبحر، بالإضافة إلى الاستمتاع بقضاء وقت ممتع داخل غواصة تكفي 7 أشخاص، وكذلك الغوص مع القروش “داخل القفص”.

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