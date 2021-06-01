بعد تداول مقطع فيديو للواقعة .. “شرطة مكة” تقبض على مواطن تحدث بألفاظ مسيئة لسكان إحدى المناطق

بلادي – الرياض:
ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على شخص تحدث بألفاظ مسيئة لسكان إحدى المناطق.
وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم (الثلاثاء)، أن الجهات الأمنية بمحافظة الطائف تمكنت من تحديد هوية الشخص والقبض عليه، وذلك بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للواقعة.
وأشار إلى أن المواطن في العقد الرابع من العمر، موضحًا أنه جرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى فرع النيابة العامة.
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