يشهد أطول نهار بالسنة .. الزعاق يوضح أهم ظواهر شهر يونيو

بلادي – الرياض:
استعرض الباحث في علوم الفلك الدكتور خالد الزعاق، أهم الظواهر التي يشهدها شهر يونيو لهذا العام.
وأوضح أنه يتضمن مربعانية القيظ، التي تتميز بارتفاع درجات الحرارة بشكل تدريجي، وصولًا لأعلى معدلاتها السنوية، كما أكد أن هذا الشهر يشهد أيضًا حر الانصراف.
وأكد أنه يشهد النهاية الطبيعية لسقوط الأمطار، كما يتميز باحتوائه على أطول يوم في السنة الميلادية، حيث يتضمن أبكر وقت لشروق الشمس وأقصر ظل في السنة، إضافة إلى أنه الأطول نهارًا والأقصر ليلًا.
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