مدير “الأداء البيئي” يوضح آلية تطبيق لائحة الضوضاء والجهة المختصة بإصدار التصاريح

بلادي – الرياض:

كشف مدير الأداء البيئي في المركز الوطني للرقابة والالتزام البيئي، الدكتور عبدالرحمن الشهري، اليوم الثلاثاء، آلية تطبيق لائحة الضوضاء في المملكة.

وأوضح، خلال حديثه لبرنامج “نشرة الرابعة” على قناة العربية، أن اللائحة حددت مقاييس مستويات الضوضاء، والتي تراعي حجم الكثافة السكانية، مشيرًا إلى أنه تم وضع تصنيف وقتي لنسب الضوضاء، بحيث تكون النسب المسموحة في فترة النهار تختلف عن الليل.

وذكر أن كل منطقة لها معيار ديسيبل محدد تم تصميمه بأسس علمية، كما أكد أيضًا أن أعمال البناء لها نسب معينة من الضوضاء في ساعات محددة.

وأبان الشهري أن من مهام المركز الوطني للرقابة والالتزام البيئي، تنفيذ عمليات الرصد والمراقبة والتفتيش وضبط مخالفات اللائحة، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الداخلية، مضيفًا أن المركز يقوم أيضًا بإصدار تصاريح للجهات التي ترغب في أن يكون لها تأثير ضوضائي.