بلادي – الرياض:
كشف مدير الأداء البيئي في المركز الوطني للرقابة والالتزام البيئي، الدكتور عبدالرحمن الشهري، اليوم الثلاثاء، آلية تطبيق لائحة الضوضاء في المملكة.
وأوضح، خلال حديثه لبرنامج “نشرة الرابعة” على قناة العربية، أن اللائحة حددت مقاييس مستويات الضوضاء، والتي تراعي حجم الكثافة السكانية، مشيرًا إلى أنه تم وضع تصنيف وقتي لنسب الضوضاء، بحيث تكون النسب المسموحة في فترة النهار تختلف عن الليل.
وذكر أن كل منطقة لها معيار ديسيبل محدد تم تصميمه بأسس علمية، كما أكد أيضًا أن أعمال البناء لها نسب معينة من الضوضاء في ساعات محددة.
وأبان الشهري أن من مهام المركز الوطني للرقابة والالتزام البيئي، تنفيذ عمليات الرصد والمراقبة والتفتيش وضبط مخالفات اللائحة، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الداخلية، مضيفًا أن المركز يقوم أيضًا بإصدار تصاريح للجهات التي ترغب في أن يكون لها تأثير ضوضائي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدير “الأداء البيئي” يوضح آلية تطبيق لائحة الضوضاء والجهة المختصة بإصدار التصاريح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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