بلادي – الرياض:
استعرض الأمن العام، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الجـرائم التي باشرها وألقى القبض على مرتكبيها على مدار الأيام القليلة الماضية.
ونشر الأمن مقطع فيديو لأبرز هذه الجرائم، والتي كان من بينها الكشف عن ملابسات بلاغ كيدي تقدم به مقيمان عن تعرضهما لجريمة السلب تحت التهديد باستخدام سـلاح ناري من قبل 3 أشخاص في جدة، زاعمين سرقة 190 ألف ريال وجوالات بقيمة 15 ألف ريال منهما، ليتضح أن هذه الأموال والجوالات مخبأة في منزلهما.
وألقى القبض على مواطن ارتكب عدة جرائـم، تمثلت في انتحال صفة رجل أمن واستيقاف العمالة الوافدة وسلب ما بحوزتهم من أموال في الدمام، كما تم القبض على مواطن اعتدى على امرأة في أحد شوارع جدة وسرق ما بحوزتها.
وتمكنت شرطة القصيم من القبض على مواطنين لم يمتثلا لطلب رجل أمن أثناء استيقافه لهما، ونشر وقائع هروبهما منه على منصات التواصل الاجتماعي، كما تم القبض على مواطنين بالرياض، قاما بوضع تجهيزات مركبة تشبه المركبات الأمنية وحيازة سـلاح ناري ونشر ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما تم إلقاء القبض على مواطنين تورطا بسرقة المتاجر والمقاهي في الرياض، والاستيلاء على ما تحويه من أموال بقيمة 22 ألف ريال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الأمن العام” يستعرض أبرز الجرائم المقبوض على مرتكبيها خلال الأيام الماضية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.