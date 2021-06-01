ولي العهد يتسلم رسالة خطية لخادم الحرمين من أمير الكويت .. ويعقد اجتماعاً مع ولي العهد الكويتي

بلادي – الرياض:

عقد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض، اليوم (الثلاثاء)، اجتماعا مع ولي عهد الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وفي بداية الاجتماع تسلم ولي العهد من ولي عهد الكويت رسالة خطية لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، من أخيه أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون الثنائي في شتى المجالات والفرص الداعمة لتطويره، إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار.

وحضر الاجتماع وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.

فيما حضر من الجانب الكويتي المستشار بديوان ولي العهد ضاري عبد الله العثمان، ووزير النفط وزير التعليم العالي الدكتور محمد عبد اللطيف الفارس، ووزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ووزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح، ومدير مكتب ولي العهد الفريق جمال محمد الذياب.