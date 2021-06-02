ما هو الحجر الصحي المؤسسي والمنزلي؟ وما العزل المنزلي؟.. “وقاية” توضح

بلادي – الرياض:
قالت هيئة الصحة العامة “وقاية”، إن الحجر الصحي المؤسسي، عبارة عن استضافة القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية، ممن ينطبق عليهم الحجر الصحي المؤسسي في مقرات محددة، لحجرهم صحياً على نفقتهم الخاصة.
وأوضحت الهيئة أن الحجر الصحي المنزلي، هو عبارة عن تقييد نشاطات أو فصل الأشخاص الذين يشتبه بتعرضهم لمصدر العدوى ولا يوجد لديهم أي أعراض أو نتيجة إيجابية، بطريقة تؤدي إلى الحيلولة دون انتشار العدوى ويكون الحجر في المنزل مع توفر اشتراطات معينة.
وأضافت أن العزل الطبي المنزلي هو عبارة عن فصل الشخص المصاب الذي ثبتت نتيجته إيجابية بطريقة تحول دون انتشار العدوى ويكون العزل في المنزل.
وأشارت إلى أن التحقق من تسجيل الوصول الفعلي إلى موقع الحجر الصحي يكون بناءً على المعلومات الواردة من مرفق الإيواء.
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