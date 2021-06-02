منها تسخينه إلى 74 درجة مئوية.. “الغذاء والدواء” تقدم نصائح لطهي البيض

بلادي – الرياض:

قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عدة نصائح، لضمان سلامة البيض عند استهلاكه، للوقاية من عدة أمراض من بينها “السالمونيلا”.

وأوضحت الهيئة أنه من الضروري عند تحضير البيض طبخ البياض والصفار حتى يتحولا إلى الحالة الصلبة، وكذلك في حالة البيض المخفوق.

وأضافت أنه يجب طهي البيض أو أي طبق يحتوي عليه بدرجة حرارة تتجاوز 160 فهرنهايت أو 70 درجة مئوية.

وشددت على تقديم البيض المطبوخ والأطعمة التي تحتوي عليه مباشرة بعد الطهي، مشيرة إلى أنه قد يتم تبريد البيض المطبوخ وأطباقه لتقديمه لاحقًا، وعندها يجب إعادة تسخينه لدرجة حرارة 74 مئوية قبل التقديم.

ونصحت بعدم ترك البيض المطبوخ أو أطباق البيض خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين في درجة حرارة الغرفة، أو لأكثر من ساعة عندما تكون درجات الحرارة أعلى من 32 درجة مئوية.

وأشارت إلى أن البكتيريا التي يمكن أن تسبب المرض تنمو بسرعة في درجة الحرارة بين 5 درجات مئوية و60 درجة مئوية.